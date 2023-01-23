『タニタ 体重 体組成計 バックライト 日本製 ホワイト BC-810 WH フルドット液晶の表示画面採用/顔イラストや応援メッセージ表示【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 35分に出品され03月05日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タニタ 体重 体組成計 バックライト 日本製 ホワイト BC-810 WH フルドット液晶の表示画面採用/顔イラストや応援メッセージ表示



【商品説明】

・サイズ:約幅300×奥行300×高さ38mm

・体重:0~100kg/100g単位、100~150kg/200g単位

・本体重量(kg):1.5

・電源:DC6V(単3形アルカリ乾電池×4本)



【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 1.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。