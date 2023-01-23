『Yanase YBS-001 スイングスピーダー 合竹 トレーニングバット【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 12時 48分に出品され03月13日 12時 48分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 合竹 89cm 600g平均 ティー実打可能 マシン打撃不可 軽量のため普段より早いスイングが可能、スイングスピードを体に覚えさせるためのバット。 長さを89cmのため適度な遠心力を感じるモデル。主に素振り、ティー打撃推奨。