『Yanase YBS-001 スイングスピーダー 合竹 トレーニングバット【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 12時 48分に出品され03月13日 12時 48分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
合竹 89cm 600g平均 ティー実打可能 マシン打撃不可 軽量のため普段より早いスイングが可能、スイングスピードを体に覚えさせるためのバット。 長さを89cmのため適度な遠心力を感じるモデル。主に素振り、ティー打撃推奨。
SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 木製 プロエッジ EBB4000W ブラック×ナチュラル 84cm 岡本モデル
¥ 7776
SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 木製 リーグチャンプ FUNGO SBB8006 ネイビー×ホワイト 89cm
¥ 7774
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¥ 7770
ミズノ(MIZUNO) 野球 一般軟式バット 1CJMR14683 03 83
¥ 7770
Rukket 加重野球ボール/ソフトボール 3個パック | 打球/バッティング/ピッチング練習用ヘビーボール (1ポンド/16オンス/3インチ)
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ローリングスビッグスティック片手トレーニングバット
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SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 木製 プロエッジ EBB4000W ナチュラル 84cm プロモデル
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worldpegasus(ワールドペガサス) 硬式木製極太トレーニングバット WBKWBTB9 ネイビー/ナチュラル WBKWBTB9 ネイ
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UCHIDA(ウチダ) バット コアバット 65cm SPS-65BK， ブラック
¥ 7770
2018ルイスビル硬式木製バットPRIMEプロメープルWTLNAHR20(DeMARINI WTDXJHQ後継)
¥ 7770
ミズノ MIZUNO 硬式用 グローバルエリート バーチ 野球 硬式 木製 一般 プロモデル BFJマーク 23SS(1CJWH20983/84)
¥ 7769
ミズノ MIZUNO 硬式用 グローバルエリート バーチ 野球 硬式 木製 一般 プロモデル BFJマーク 23SS(1CJWH20983/84)
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ザナックス(Xanax) バット 硬式ウッドバット ホワイトアッシュ ナチュ(70) 85cm BHB1213
¥ 7769
SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 木製 メイプル プロエッジ SBB4036 Mブラウン (H52) 84cm プロモデル
¥ 7769
SSK ラインドライブ (3820)ゴールド×レッド 72
¥ 7767
落札価格7779円
812 入札履歴
終了
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