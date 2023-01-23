『特殊衣料 入浴介助用ベルト(たすけ帯O型) 0973 M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 13分に出品され04月19日 21時 13分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 介護ベルト、キャリーベルト

【商品名】

特殊衣料 入浴介助用ベルト(たすけ帯O型) 0973 M



【商品説明】

・Contents: 1 piece

・Product Size (W x D x H): 23.6 - 33.5 inches (60 - 85 cm)



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 19.70 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。