『遊戯王 COTD-ENSP1 Vendread Houndhorde(英語版 Limited Edition ウルトラレア)【新品】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 35分に出品され03月04日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7778円
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