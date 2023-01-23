『栃木レザー ラウンド長財布 日本製 【JAPAN FACTORY】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 16時 43分に出品され05月02日 16時 43分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
販売元：Leather Goods Shop Hallelujah
バッグ・靴・小物
こだわり抜いた『使いやすさ』× 国内最高峰『栃木レザー』
1点1点 自社工房から心を込めて。
しなやかで堅牢、そして年月を重ねるごとに味わい深く変化していく栃木レザーは、世界中で評価されています。
日本一の品質を誇るレザーを製造するタンナーこそが、この栃木レザーです。天然皮革の豊かな表情はそれぞれが持つ個性です。1点1点の風合いをお楽しみ下さい。
使いやすい内装デザイン。
大きく開くファスナーは中央ポケットによく使うカードを、また通帳が収納可能です。
開けた瞬間に取り出せる「仕切り」でキレイに収納ができ、千円札と一万円札、お札と領収書などを瞬時に仕分けることができるので使い勝手抜群です。
素材：牛革 （栃木レザー）/内側：牛ヌメ革 （一部シャンタン素材使用）
サイズ：幅19cm/高さ10cm/厚み2.3cm
重量：（約）200g
カードポケット15ヶ所/札入れ2ヶ所/札仕切り1ヶ所/小銭入れ1ヶ所
JAW016
Choco Black Green Camel Bordeaux Navy Orange
オースリー 上質な牛革 2WAY A4 対応 斜め掛け 肩掛け レディース XN1905-07 ブラウン
¥ 7777
Aww アウ 4Way ビーガンレザーウォレットバッグ お財布 ショルダーバッグ 収納 トラベル (Blue)
¥ 7777
モズ リュック ZZEI レディース ブラック
¥ 7777
【セール40%OFF】【アディダスオリジナルス】【アドベンチャー】adidas 22HO アディダス スニーカー ハイパーターフ アドベンチャー HYPERTURF ADVENTURE GX4487
¥ 7777
最大45% 6/15限定｜限定品 マンハッタンポーテージ ウエストバッグ マーベルコラボ メンズ レディース Manhattan Portage MP1115MARVEL20SS 在庫限り
¥ 7777
セット商品 MaryQuant マリークワント ポーチ 化粧ポーチ 筆入れ フリップサイドデイジー スクエアペンケース + アラベスク手鏡
¥ 7776
イーストボーイ ショルダーバッグ 合皮ショルダーバッグ 3209097 レディース チョコレート×ベビーピンク(180)
¥ 7776
ビバリーヒルズポロクラブ トートバッグ BH1008N レディース ネイビー×レッド
¥ 7771
Guess Metal Hoops レディース バンブーフープイヤリング ゴールド ワンサイズ 並行輸入品
¥ 7770
モズ リフレクター付き ショルダーバッグ ナイロン 斜めがけバッグ レディース メンズ 軽量 スクエアショルダーバッグ ZZNL-03 トリ
¥ 7770
モズ リフレクター付き ショルダーバッグ ナイロン 斜めがけバッグ レディース メンズ 軽量 スクエアショルダーバッグ ZZNL-03 トリ
¥ 7770
アイダディ 5020本革トートバッグ 5020-15 グレー
¥ 7770
クーコ ショルダーバッグ レザーミニショルダーバッグ レディース 2153111501 シルバー (399)
¥ 7770
モズ ショルダーバッグ ZZEI-22 お財布ポシェット パスポート収納可 トリコロール
¥ 7770
キタムラ 名刺入れ キズが目立ちにくい型押し PH0344 ダークブルー/アイボリーステッチ 紺 10911
¥ 7770
ショルダーバッグ バッグ バイカラーチェーンスクエアBAG
¥ 7770
ショルダーバッグ バッグ バイカラーショルダーチェーンミニBAG
¥ 7770
ショルダーバッグ バッグ ボールチェーンエンボスミニショルダーBAG
¥ 7770
落札価格7778円
968 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！