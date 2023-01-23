栃木レザー ラウンド長財布 日本製 【JAPAN FACTORY】【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

販売元：Leather Goods Shop Hallelujah



バッグ・靴・小物

こだわり抜いた『使いやすさ』× 国内最高峰『栃木レザー』



1点1点 自社工房から心を込めて。



しなやかで堅牢、そして年月を重ねるごとに味わい深く変化していく栃木レザーは、世界中で評価されています。



日本一の品質を誇るレザーを製造するタンナーこそが、この栃木レザーです。天然皮革の豊かな表情はそれぞれが持つ個性です。1点1点の風合いをお楽しみ下さい。



使いやすい内装デザイン。

大きく開くファスナーは中央ポケットによく使うカードを、また通帳が収納可能です。

開けた瞬間に取り出せる「仕切り」でキレイに収納ができ、千円札と一万円札、お札と領収書などを瞬時に仕分けることができるので使い勝手抜群です。



素材：牛革 （栃木レザー）/内側：牛ヌメ革 （一部シャンタン素材使用）

サイズ：幅19cm/高さ10cm/厚み2.3cm

重量：（約）200g

カードポケット15ヶ所/札入れ2ヶ所/札仕切り1ヶ所/小銭入れ1ヶ所



JAW016

Choco Black Green Camel Bordeaux Navy Orange