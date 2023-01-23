『アル・ハラメイン 香水 アル・ハラメイン 50イヤーズ プラチナムウード EDP・SP 100ml 50 YEARS PLATINUM OUD AL HARAMAIN 新品 未使用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 07分に出品され03月27日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2021年に発売されたユニセックス香水です。「プラチナム・ウード」の香りは、オリエンタル・スパイシー・ウードの香調がベース。スパイスの効いた一品にしあげられております。トップはブラック・ペッパーやカルダモンなど。ミドルはドライウッド、ベチバー、シダーウッドなど。ラストはアンバー、ホワイト・ムスク、トンカビーンズなど。ユニセックス仕様ですが比較的メンズにマッチしやすいかもしれません。オー・ド・パルファン(EDP)でそれなりにロングラスティングなところもポイントです。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:ユニセックス・男女共用 ] 商品名[ アル・ハラメイン 50イヤーズプラチナムウード オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ AL HARAMAIN 50 YEARS PLATINUM OUD EAU DE PARFUM SPRAY ]
アル・ハラメイン 香水 アル・ハラメイン アンバー ムスク EDP・SP 100ml AMBER MUSK AL HARAMAIN 新品 未使用
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アニック グタール オーダドリアン オードパルファム 50ml(0711367120019) ギフト プレゼント 対応可
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コム デ ギャルソン 香水 ゴーシャ ラブチンスキー Gosha Rubchinskiy 100ml COMME des GARCONS parfums PARFUMS
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ロエベ 香水 ロエベ 001 EDC・SP 100ml LOEWE 001 新品 未使用
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落札価格7777円
46 入札履歴
終了
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