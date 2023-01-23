『アル・ハラメイン 香水 アル・ハラメイン 50イヤーズ プラチナムウード EDP・SP 100ml 50 YEARS PLATINUM OUD AL HARAMAIN【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 14時 44分に出品され04月09日 14時 44分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2021年に発売されたユニセックス香水です。「プラチナム・ウード」の香りは、オリエンタル・スパイシー・ウードの香調がベース。スパイスの効いた一品にしあげられております。トップはブラック・ペッパーやカルダモンなど。ミドルはドライウッド、ベチバー、シダーウッドなど。ラストはアンバー、ホワイト・ムスク、トンカビーンズなど。ユニセックス仕様ですが比較的メンズにマッチしやすいかもしれません。オー・ド・パルファン(EDP)でそれなりにロングラスティングなところもポイントです。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:ユニセックス・男女共用 ] 商品名[ アル・ハラメイン 50イヤーズプラチナムウード オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ AL HARAMAIN 50 YEARS PLATINUM OUD EAU DE PARFUM SPRAY ]