『ベビーカー ab型 軽量 B型ベビーカー 双方向 レインカバー おしゃれ 折りたたみ 軽量 コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 20時 55分に出品され03月21日 20時 55分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：44ｘ49ｘ66ｘ97CM
折りたたみ：70ｘ25CM
特徴：
双方向推進/片手で車を収める/座っても横になってもいい/ポケット付き/5点シート
生後１ヶ月から36ヶ月まで使える軽量ベビーカー！
1台を長く使いたいという人におすすめです！
片手でラクラクワンタッチ開閉
収納も簡単、壁さえあれば自立します。
4.2kgの軽さで楽々移動できます
赤ちゃんが寝てしまっても大丈夫なリクライニング機能
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落札価格7774円
898 入札履歴
終了
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