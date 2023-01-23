『新日本カレンダー 2021年 カレンダー 壁掛け 日本の四季 NK15【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 05時 35分に出品され04月28日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
新日本カレンダー 2021年 カレンダー 壁掛け 日本の四季 NK15
【商品説明】
・【1-2月】富士山と山中湖(山梨)【3-4月】三春滝桜(福島
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 5.90 cm
奥行 : 38.40 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格7771円
345 入札履歴
終了
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