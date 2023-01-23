『Philos チェス バックギャモン チェッカー セット 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 14時 29分に出品され03月20日 14時 29分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Philos チェス バックギャモン チェッカー セット 並行輸入品



【商品説明】

・バックギャモン・チェス・チェッカーが一まとめになった便利なセットボックスです。折りたたんだ状態でのサイズ：約275 x 195 x 55 mm

・バックギャモン用のコマとさいころ付き。チェスとチェッカー用のコマつき。チェスピースは、底がフェルトになっています。

・天然素材で作られた木製のおもちゃを得意とする、ドイツのPhilos社のBackgammon 携帯用ミニバックギャモンセットです

・日本語説明書はありません。プレイヤー数：２ プレイタイム：１０分～。 バックギャモン・チェス・チェッカーのルールについては、インターネットで検索すると出てきますのでご参照ください

・木製の箱の内側でバックギャモンができるようになっています。木箱の外側では、チェスとチェ



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 21.10 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

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