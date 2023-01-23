『S.H.フィギュアーツ SPY×FAMILY ロイド・フォージャー 約170mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア BAS63908【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 13時 14分に出品され03月17日 13時 14分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S.H.フィギュアーツ SPY×FAMILY ロイド・フォージャー 約170mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア BAS63908



【商品説明】

・(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

・パッケージ重量: 0.12 kg

・対象性別: unisex

・素材: ポリ塩化ビニル



【サイズ】

高さ : 4.06 cm

横幅 : 10.41 cm

奥行 : 18.03 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。