『Lydaz 幼児用 子供用 シャボン玉 芝刈り機 しゃぼん玉吹き機 芝生ゲーム 屋外 プッシュトイ クリスマス 誕生日 プレゼント 幼稚園児【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 07時 43分に出品され03月21日 07時 43分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lydaz 幼児用 子供用 シャボン玉 芝刈り機 しゃぼん玉吹き機 芝生ゲーム 屋外 プッシュトイ クリスマス 誕生日 プレゼント 幼稚園児



【商品説明】

・シャボン玉付きの屋外の庭の芝刈りは楽しいもの。お誕生日プレゼントに最適。12～18ヶ月、2～6歳の男の子、女の子への景品にも。 ハロウィンやクリスマスのおもちゃ、幼児のシャボン玉パーティーの記念品に最適。

・内容物：シャボン玉付き芝刈り



【サイズ】

高さ : 14.10 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 27.99 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ Lydaz

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