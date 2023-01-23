『夜間運転・夜釣りの BUNNY WALK(バニーウォーク) ナイトグラス BW-021 BW-0216Y ブラウンデミ YELLOW 夜間運転 夜釣り【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 03時 14分に出品され03月23日 03時 14分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BUNNY WALK(バニーウォーク) ナイトグラス BW-021 BW-0216Y ブラウンデミ YELLOW 夜間運転 夜釣り



【商品説明】

・HEV・ブルーライト(380～500nm)を76%以上ブロック／99.9%以上 UVカット／JIS規格 夜間運転適合

・フレームカラー：ブラウンデミ

・レンズカラー：イエロー（可視光線透過率 83%）

・レンズコーティング：反射防止コート

・夜間や濃霧、吹雪などの悪天候に。暗がりで目を保護し、視界の明るさを保ちながらコントラストを強調して視認性を向上します。また、対向車のヘッドライトや集魚灯やLEDなど、強い光源からの眩しさやHEV・ブルーライトを軽減します。



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 8.70 cm

奥行 : 17.30 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。