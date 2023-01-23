『スピード 競泳水着 FLEX Σχ Openback Kneeskin フレックスシグマカイセミオープンバックニースキン SCW12301F【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 11時 19分に出品され04月25日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スピード 競泳水着 FLEX Σχ Openback Kneeskin フレックスシグマカイセミオープンバックニースキン SCW12301F
【商品説明】
・エコ／ストレッチ／撥水
・毎日泳ぐマスターズスイマーのためのレディースオープンバックニースキン
・競泳水着／FINA認証
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 11.10 cm
奥行 : 21.10 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7761円
851 入札履歴
終了
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