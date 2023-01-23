『スピード 競泳水着 FLEX Σχ Openback Kneeskin フレックスシグマカイセミオープンバックニースキン SCW12301F【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 11時 19分に出品され04月25日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スピード 競泳水着 FLEX Σχ Openback Kneeskin フレックスシグマカイセミオープンバックニースキン SCW12301F



【商品説明】

・エコ／ストレッチ／撥水

・毎日泳ぐマスターズスイマーのためのレディースオープンバックニースキン

・競泳水着／FINA認証



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 21.10 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。