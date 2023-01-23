『Kenko 双眼鏡 V-TEX 18~100×28 ポロプリズム式 18倍~100倍 28口径 シルバー VT-8100【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 48分に出品され04月01日 09時 48分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 V-TEX 18~100×28 ポロプリズム式 18倍~100倍 28口径 シルバー VT-8100
【商品説明】
・1000m先の視野:28m~14m
・倍率:18倍~100倍
・実視界:2.3~0.1
・対物レンズ有効径:28mm
・専用の三脚取付ホルダーが付属しており、市販の三脚に取付が可能
・明るさ:2.3~0.1
・最大100倍までカバーするコンパクトズーム双眼鏡
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 14.70 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7760円
516 入札履歴
終了
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