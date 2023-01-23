『カミハタ Rio+ 2500 (60Hz・西日本地域用) パワーヘッドポンプ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 00分に出品され03月08日 16時 00分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カミハタ Rio+ 2500 (60Hz・西日本地域用) パワーヘッドポンプ
【商品説明】
・原産国 :台湾(台湾省/中華民国)
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :9.6×15.6×14.8cm
・本体重量 :1030g
【サイズ】
高さ : 10.10 cm
横幅 : 15.30 cm
奥行 : 15.70 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7756円
420 入札履歴
終了
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