『マルチカラーホワイトボード 30個 特大 10 x 13 ポケット 教室の整理に最適 再利用可能なホワイトボードポケット 教材用 30個パック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 13分に出品され04月01日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 マルチカラーホワイトボード 30個 特大 10 x 13 ポケット 教室の整理に最適 再利用可能なホワイトボードポケット 教材用 30個パック ブランド名 Blue Summit Supplies 商品コメント Blue Summit Supplies 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 家具・インテリア 家具、インテリア 子供部屋家具 学習机 学習机

商品コード YS0000021735851848