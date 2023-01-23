『REPLUS （リプラス）ペット用食器 フードボウル 犬 猫 セラミック 食器台 犬水入れ 猫 お皿 ごはん入れ 犬の餌入れ ナチュラル ペ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 20時 14分に出品され03月25日 20時 14分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

REPLUS （リプラス）ペット用食器 フードボウル 犬 猫 セラミック 食器台 犬水入れ 猫 お皿 ごはん入れ 犬の餌入れ ナチュラル ペ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。