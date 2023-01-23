『朝日木材加工 隙間収納 Slender キッチン チェスト 幅20cm ホワイト SLK-9020KC【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 17時 26分に出品され03月26日 17時 26分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
朝日木材加工 隙間収納 Slender キッチン チェスト 幅20cm ホワイト SLK-9020KC
商品コード：16058733577
型番：SLK-9020KC
サイズ：幅20cm
カラー：キッチンチェスト
サイズ:約幅20×奥行39×高さ89.5cm
主材:プリント紙化粧繊維板
可動棚:1枚
耐荷重:天板30kg 棚板・引出5kg
付属品:転倒防止バンド
お客様組立品 [組立の目安:30分程度]
生産国:マレーシア
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落札価格7750円
727 入札履歴
終了
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