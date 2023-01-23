『朝日木材加工 隙間収納 Slender キッチン チェスト 幅20cm ホワイト SLK-9020KC【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 17時 26分に出品され03月26日 17時 26分に終了予定です。即決価格は7,750円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 朝日木材加工 隙間収納 Slender キッチン チェスト 幅20cm ホワイト SLK-9020KC



商品コード：16058733577

型番：SLK-9020KC

サイズ：幅20cm

カラー：キッチンチェスト



サイズ:約幅20×奥行39×高さ89.5cm

主材:プリント紙化粧繊維板

可動棚:1枚

耐荷重:天板30kg 棚板・引出5kg

付属品:転倒防止バンド

お客様組立品 [組立の目安:30分程度]

生産国:マレーシア