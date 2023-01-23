『３色呼吸ライト・照明ライト付き 伸縮リード ハンズフリー 光る LED呼吸ライト 犬用リード ロック自由調整 張力耐荷重90KG 照明付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 12分に出品され03月22日 10時 12分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

３色呼吸ライト・照明ライト付き 伸縮リード ハンズフリー 光る LED呼吸ライト 犬用リード ロック自由調整 張力耐荷重90KG 照明付き



【商品説明】

・?【オリジナル・ハンズフリー】伸縮リードは、オリジナル円型デザイン、人体工学設計、手持ち・手回り対応で両手解放・ハンズフリーな犬用リード！

・?【二重ライトシステム・おしゃれや安全な夜散歩】伸縮リードには照明ライト・LED呼吸ライトが配置され、夜散歩に照明・交通安全に確保し、照明距離は3mです。さらに三色呼吸ライト可変換でおしゃれ！

・?【注意事項】「最大荷重張力90KG」は、リード本体に瞬間生成の張力荷重で、ペット本体の体重ではないのでご注意ください。本製品おすすめのペット体重は30KG上下です。

・?【自由伸縮・ロック】ロックキーは掌にあり、快速ロック/解除でき、固定ロック・一時ロック



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 25.50 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。