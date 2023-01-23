『スノーピーク Multi Storage Laptop Case AC-21AU425BK【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 04時 03分に出品され04月17日 04時 03分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スノーピーク Multi Storage Laptop Case AC-21AU425BK



【商品説明】

・サイズ：W33.5×D2×H25.5(cm)

・ストラップの種類: 手持ちストラップ

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステル

・＜素材＞BODY/100% POLYESTER，MESH PART/100% POLYESTER，ACCESSORY IMITATION LEATHER



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。