『スノーピーク Multi Storage Laptop Case AC-21AU425BK【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 04時 03分に出品され04月17日 04時 03分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク Multi Storage Laptop Case AC-21AU425BK
【商品説明】
・サイズ：W33.5×D2×H25.5(cm)
・ストラップの種類: 手持ちストラップ
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエステル
・＜素材＞BODY/100% POLYESTER，MESH PART/100% POLYESTER，ACCESSORY IMITATION LEATHER
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7746円
284 入札履歴
終了
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