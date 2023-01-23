『ユニフレーム REVOウォール solo TAN 682067【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 22時 39分に出品され04月11日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,742円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユニフレーム REVOウォール solo TAN 682067
【商品説明】
・【カラー】タン／【収納サイズ】約68×18×18cm／【重量】約2.5kg(幕体のみ)／【生産国】中国製
・【セット内容】雨水用張縄×2、張出し用張縄×2、ポールケース、ペグケース、収納ケース
・【推奨ペグ】パワーペグSUS300又は200×24本以上
・【推奨ポール】REVOポール180×6～10本（※サイド120cmは180cmから中間節を抜いてください）
・【材質】生地部：ポリエステルタフタ75D／メッシュ部：ポリエステル、PUコート+テフロン撥水処理
【サイズ】
高さ : 18.40 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 66.80 cm
重量 : 2.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7742円
457 入札履歴
終了
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