『ケンウッド イヤホン付きクリップマイクロホン(マイク感度切替え付き) EMC-5F【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 29分に出品され03月16日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,737円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケンウッド イヤホン付きクリップマイクロホン(マイク感度切替え付き) EMC-5F



【商品説明】

・フリーハンド通話を実現するVOX機能付き

・品名：イヤホン付マイクロホン(マイク感度切替付)

・製造国：日本

・適合機種：UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 5.40 cm

奥行 : 9.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。