『二軒茶屋餅角屋 熊野古道麦酒 瓶 330ml/24本.et【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 22時 39分に出品され03月11日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブロンドエールで、多くのお客様のご評価をいただいている『神都麥酒』をベースに、ホップのインパクトを少しマイルドにして、後味をより重厚にいたしました。爽やかな柑橘系の香りが、女性にも飲みやすいと評判をいただいております。

２年連続ジャパンビアカップ金賞受賞



三重県

原材料：大麦麦芽・小麦麦芽・ホップ・米

アルコール分：5％



※掲載画像と実物のデザイン・度数等が

異なる場合が御座います

