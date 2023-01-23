『二軒茶屋餅角屋 熊野古道麦酒 瓶 330ml/24本.et【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 22時 39分に出品され03月11日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブロンドエールで、多くのお客様のご評価をいただいている『神都麥酒』をベースに、ホップのインパクトを少しマイルドにして、後味をより重厚にいたしました。爽やかな柑橘系の香りが、女性にも飲みやすいと評判をいただいております。
２年連続ジャパンビアカップ金賞受賞
三重県
原材料：大麦麦芽・小麦麦芽・ホップ・米
アルコール分：5％
※掲載画像と実物のデザイン・度数等が
異なる場合が御座います
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落札価格7735円
550 入札履歴
終了
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