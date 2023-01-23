『【犬用総合サプリ】レナトス 全犬用 SD-1【皮膚・被毛、関節、血管、目、腎臓、胃腸、耳の健康維持をサポート！】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 07分に出品され03月25日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 1 皮膚・被毛、関節、血管、目、腎臓、胃腸、耳の健康維持をサポートする総合サプリメント。

・2 【誕生】腸内で水素を発生させヒドロキシルラジカル（悪玉活性酸素）のみを消去！

・3 健康寿命のサポートに！

・4 嗜好性も抜群なのでそのまま与える事が出来ます。

・5 【大阪大学産業科学研究所】小林研究室の研究成果を活用した「ケイ素製剤」を使用！