『武登弓弦（CV.岡本信彦） / Theatrium 虚像の庭 escapeI〜VI 武登弓弦／小ケ崎伶音／八城亮壱／楯貫翔麻／荒埜伊吹／近衛千郷 [CD6枚セット]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 12時 03分に出品され04月12日 12時 03分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD6枚セット アニメ・ゲーム国内アニメ音楽 発売日:2016/12/28 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2023/07/13 武登弓弦（CV.岡本信彦） 当店厳選セット商品一覧はコチラ 解説:【シリーズまとめ買い】「Theatrium 虚像の庭 escape」I〜VI CD6枚セット武登弓弦／小ケ崎伶音／八城亮壱／楯貫翔麻／荒埜伊吹／近衛千郷謎に満ちた世界で恋に落ちるＣＤ！オトメイトレコードから６ヶ月連続リリースされた作品！織田かおりが歌う主題歌「Ｔｈｅａｔｒｉｕｍ（Ｓｈｏｒｔ ｖｅｒ．）」収録！セット内容商品名：Theatrium 虚像の庭 escapeI 武登弓弦種別： CD品番： KDSD-908JAN： 4560372446548発売日： 20160727商品内容： CD 1枚組商品解説： 8曲収録唯我独尊な囚われ者・武登弓弦（ＣＶ：岡本信彦）商品名：Theatrium 虚像の庭 escapeII 小ケ崎伶音種別： CD品番： KDSD-909JAN： 4560372446555発売日： 20160824商品解説： 8曲収録大胆不敵な囚われ者・小ケ崎伶音（ＣＶ．内田雄馬）商品名：Theatrium 虚像の庭 escapeIII 八城亮壱種別： CD品番： KDSD-910JAN： 45603724465
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落札価格7734円
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