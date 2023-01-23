『ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー パターカバー PUTTER COVER AIR BLACK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 04時 36分に出品され04月11日 04時 36分に終了予定です。即決価格は7,733円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

[ブリーフィング] 公式正規品 ゴルフカバー パターカバー PUTTER COVER AIR BLACK



【商品説明】



CMR-X087XN9F84

【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。