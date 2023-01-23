『香り ほうじ茶 800g 業務用 国産 インスタントティー 粉茶 粉末 水出し パウティー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 03分に出品され03月15日 07時 03分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

香り ほうじ茶 800g 業務用 国産 インスタントティー 粉茶 粉末 水出し パウティー



【商品説明】

・お水やお湯で簡単にさらっと溶け沈殿はありません。

・また、着色料は一切使用していません。

・インスタントのお茶とは思えないすっきりとした喉ごしに上品な味わい。

・パウダーを牛乳で溶き、市販のタピオカを入れれば、ご家庭で簡単に本格的なタピオカティーをお作り頂けます。

・新鮮なお茶の風味を感じていただけます。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。