『香り ほうじ茶 800g 業務用 国産 インスタントティー 粉茶 粉末 水出し パウティー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 03分に出品され03月15日 07時 03分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
香り ほうじ茶 800g 業務用 国産 インスタントティー 粉茶 粉末 水出し パウティー
【商品説明】
・お水やお湯で簡単にさらっと溶け沈殿はありません。
・また、着色料は一切使用していません。
・インスタントのお茶とは思えないすっきりとした喉ごしに上品な味わい。
・パウダーを牛乳で溶き、市販のタピオカを入れれば、ご家庭で簡単に本格的なタピオカティーをお作り頂けます。
・新鮮なお茶の風味を感じていただけます。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
共栄製茶 森半 宇治玉露 70g
¥ 7718
耶馬渓製茶 あさつゆ 100g
¥ 7718
筑邦製茶 嬉野茶 香 100g
¥ 7718
中久 静岡銘茶詰合せ ST-100
¥ 7715
中久 静岡銘茶 詰合せ ST-150
¥ 7714
K-Cup 抹茶入り緑茶 (3g×12個)×8個
¥ 7713
比嘉製茶 県産茶（煎茶） 200g 10袋セット
¥ 7713
茶寿 祝い 108歳 専用 ギフト プレゼント お茶 八女茶 新茶 高級風呂敷付き CH2-50 八女茶の里
¥ 7711
山城物産 八女の緑茶 100g×30袋入
¥ 7711
敬老の日 内祝い お返し お茶 ギフト 日本茶 緑茶 煎茶 静岡茶 静岡銘茶 産地銘茶 セット 高級 茶葉 贈答用 食品 ST-150 (6)
¥ 7711
お茶 緑茶 水出し緑茶 静岡茶 深蒸し茶 日本茶 国産品 牧之原ブランド茶 15％OFF 望金印 100g 12袋 送料無料
¥ 7711
DJI Action 2 Remote Control Extension Rod GREY
¥ 7710
食品加工用抹茶【白蓮/びゃくれん】1Kg
¥ 7704
濃く出る水出し番茶ティーバッグまとめ買い１５ｇ×３０P入×１０袋＋１袋【九州産茶葉使用】 水出し緑茶 水出しお茶
¥ 7700
宇治玉露 お茶 プレゼント ギフト gift 京都 丸久小山園 特選宇治茶桐箱入り玉露50g 煎茶80g 濃口煎茶80g開化堂製の手作り茶筒入り
¥ 7700
ふるさと納税 11-20 からだすこやか茶W 1050ml 1ケース 計12本 佐賀県鳥栖市
¥ 7700
ふるさと納税 からだすこやか茶 W 350mlPET×24本【380031】 北海道恵庭市
¥ 7700
お歳暮 御歳暮 ギフト お茶 プレゼント 2023 宇治茶ギフト 緑茶 極 各80g 木箱入り 風呂敷 玉露 煎茶 高級茶 品評会級 贈り物 日本茶 京都 きよ泉 茶葉 内祝
¥ 7700
落札価格7730円
235 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！