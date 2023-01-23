『MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 ズーム 28mm 口径 ポロプリズム式 グレー KCZ-1810【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 03時 47分に出品され05月09日 03時 47分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 ズーム 28mm 口径 ポロプリズム式 グレー KCZ-1810



【商品説明】

・プリズム材質:BK7

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・レンズ材質:光学ガラス

・倍率:18~100倍

・対物レンズ有効径:28mm

・本体サイズ(約):縦55×横109×奥行き112mm

・本体材質:アルミダイキャスト

・本体重量(約):340g



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。