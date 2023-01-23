『MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 ズーム 28mm 口径 ポロプリズム式 グレー KCZ-1810【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 03時 47分に出品され05月09日 03時 47分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 ズーム 28mm 口径 ポロプリズム式 グレー KCZ-1810
【商品説明】
・プリズム材質:BK7
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・レンズ材質:光学ガラス
・倍率:18~100倍
・対物レンズ有効径:28mm
・本体サイズ(約):縦55×横109×奥行き112mm
・本体材質:アルミダイキャスト
・本体重量(約):340g
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 12.70 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7730円
128 入札履歴
終了
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