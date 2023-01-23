『daim 組み立てかんたんフラワーアーチ 幅150cm ローズアーチ ガーデンアーチ diy 薔薇 アーチ バラ ばら 菜園 組み立て かん【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 01時 07分に出品され03月15日 01時 07分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

daim 組み立てかんたんフラワーアーチ 幅150cm ローズアーチ ガーデンアーチ diy 薔薇 アーチ バラ ばら 菜園 組み立て かん



【商品説明】

・daim 組み立てかんたんフラワーアーチ W150-H ローズアーチ ガーデンアーチ diy 薔薇 アーチ バラ ばら 菜園 組み立て かんたん 設置 支柱 園芸 家庭菜園 エクステリア

・【商品説明】・工具不要で手軽に設置できる本格アーチ！・バラやつる性植を絡ませてアーチとしてお使い頂けます。シンプルな形状で、植物がより引き立ちます！組み立ては継ぎ足し式で簡単！

・【本体サイズ】(約) ・幅150cm・高さ245cm（設置時は20cmほど土中へ埋め込んでください）・奥行31cm

・【材質】スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、PE、PP

・【特徴】・工具不要で手軽に設置できる



【サイズ】

高さ : 11.61 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 101.50 cm

重量 : 3.57 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。