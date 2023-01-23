『1000ピース ジグソーパズル アンの家~プリンス・エドワード島~(49x72cm)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 05時 19分に出品され03月10日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1000ピース ジグソーパズル アンの家~プリンス・エドワード島~(49x72cm)
【商品説明】
・(C)吉村 和敏
・対象性別 :男女共用
・本体サイズ :72×49cm
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 790.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7722円
39 入札履歴
終了
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