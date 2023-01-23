『RIZKIZ 木製 キッズチェア ホワイト×ホワイト 学習椅子 成長に合わせて高さ調節 座面6段階 足置き4段階 ダイニングチェアにも【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 10時 22分に出品され04月27日 10時 22分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RIZKIZ 木製 キッズチェア ホワイト×ホワイト 学習椅子 成長に合わせて高さ調節 座面6段階 足置き4段階 ダイニングチェアにも



【商品説明】

・※こちらの商品はお客様組み立て品となります。（工具は付属しております） ※商品は、モニターによって色合いが異なって見える場合があります。 ※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。

・サイズ (約)48cm×51cm×77cm 座面の高さ: (約)42.5cm / 45cm / 47.5cm / 50cm / 52.5cm / 55cm (6段階調節) 足置きの高さ: (約)13.5cm / 16cm / 18.5cm (3段階調節)

・材質 構造部材：合板 表面加工：ラッカー塗装 張り材：合成皮革(PVC) クッション材：ウレタンフォーム

・組立時間(目安) (約)20分

・重量



【サイズ】

高さ : 17.20 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 78.20 cm

重量 : 7.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。