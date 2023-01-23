『コイズミ LEDシーリングライト 調光・調色タイプ ~12畳 BH181202K【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 22時 41分に出品され03月29日 22時 41分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:幅56×奥行56×高さ11.8cm

LED(電球色+昼光色)

消費電力:45.1W

保証期間:1年

セード:アクリル・乳白色

畳数:~12畳

本体重量(kg):2