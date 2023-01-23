『PLAY WOOD プレイウッド マリンバ用マレット 吉岡孝悦モデル M-1003R【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 13時 58分に出品され03月31日 13時 58分に終了予定です。即決価格は7,719円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PLAY WOOD プレイウッド マリンバ用マレット 吉岡孝悦モデル M-1003R



【商品説明】

・indigo

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・直径28×390mm

・硬度:MH

・籐柄



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。