『PAN AM パンナム ゴルフ PACC-01 セルフスタンド クラブケース ホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 21時 14分に出品され03月09日 21時 14分に終了予定です。即決価格は7,717円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PAN AM パンナム ゴルフ PACC-01 セルフスタンド クラブケース ホワイト



【商品説明】

・サイズ：47インチ対応素材：PU生産国：中国

・カラー：ＷＨ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。