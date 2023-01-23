『冒険王(Boken-Oh) 老眼鏡入サングラス ゼロステージ バイフォーカス ZSB-201S +2.50【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 01時 56分に出品され04月19日 01時 56分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「冒険王(Boken-Oh)」より引用"



【商品名】

冒険王(Boken-Oh) 老眼鏡入サングラス ゼロステージ バイフォーカス ZSB-201S +2.50



【商品説明】

・フレームカラー:ブラック

・レンズカラー:ライトスモーク

・仕様:UVカット、動く鼻パッド、動くテンプル

・偏光度:99パーセント以上

・医療機器一般既製老眼鏡承認番号:18B3X00015000001



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 18.70 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。