『冒険王(Boken-Oh) 老眼鏡入サングラス ゼロステージ バイフォーカス ZSB-201S +2.50【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 01時 56分に出品され04月19日 01時 56分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「冒険王(Boken-Oh)」より引用"
【商品名】
冒険王(Boken-Oh) 老眼鏡入サングラス ゼロステージ バイフォーカス ZSB-201S +2.50
【商品説明】
・フレームカラー:ブラック
・レンズカラー:ライトスモーク
・仕様:UVカット、動く鼻パッド、動くテンプル
・偏光度:99パーセント以上
・医療機器一般既製老眼鏡承認番号:18B3X00015000001
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 10.50 cm
奥行 : 18.70 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7713円
263 入札履歴
終了
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