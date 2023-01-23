『ワコール キッズ ジュニア パジャマセット 男児 長袖・長ズボン ワコールキッズ CBR720 SX 10【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 19時 12分に出品され03月13日 19時 12分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワコール キッズ ジュニア パジャマセット 男児 長袖・長ズボン ワコールキッズ CBR720 SX 10
【商品説明】
・SIZE:10 トップス(ゆき丈:71.5cm 身幅:48cm 着丈:62cm)パンツ(ウエスト:55cm 股上:32cm わたり幅:30cm 股下:62cm 裾幅:15.5cm)
・SIZE:12B トップス(ゆき丈:76cm 身幅:52.5cm 着丈:70.5cm)パンツ(ウエスト:63cm 股上:33cm わたり幅:33cm 股下:66.5cm 裾幅:16.5cm)
・SIZE:8 トップス(ゆき丈:64cm 身幅:44cm 着丈:55cm)パンツ(ウエスト:53cm 股上:27.5cm わたり幅:27.5cm 股下:55cm 裾幅:14.5cm)
・メイン素材: トップ：本体 綿100％、切替部 綿94％、ポリエステル5％
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7711円
493 入札履歴
終了
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