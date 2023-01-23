ワコール キッズ ジュニア パジャマセット 男児 長袖・長ズボン ワコールキッズ CBR720 SX 10【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ワコール キッズ ジュニア パジャマセット 男児 長袖・長ズボン ワコールキッズ CBR720 SX 10



【商品説明】

・SIZE:10 トップス(ゆき丈:71.5cm 身幅:48cm 着丈:62cm)パンツ(ウエスト:55cm 股上:32cm わたり幅:30cm 股下:62cm 裾幅:15.5cm)

・SIZE:12B トップス(ゆき丈:76cm 身幅:52.5cm 着丈:70.5cm)パンツ(ウエスト:63cm 股上:33cm わたり幅:33cm 股下:66.5cm 裾幅:16.5cm)

・SIZE:8 トップス(ゆき丈:64cm 身幅:44cm 着丈:55cm)パンツ(ウエスト:53cm 股上:27.5cm わたり幅:27.5cm 股下:55cm 裾幅:14.5cm)

・メイン素材: トップ：本体 綿100％、切替部 綿94％、ポリエステル5％



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。