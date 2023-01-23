『Club 3D USB 3.2 Gen2 Type C to Type C アクティブ 双方向 Oculus Link 対応ケーブル 8K6【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 16時 22分に出品され05月07日 16時 22分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Club 3D USB 3.2 Gen2 Type C to Type C アクティブ 双方向 Oculus Link 対応ケーブル 8K6