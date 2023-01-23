『ラベリアマイク-LARK MAX対応-全指向性マイク-2PCS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 00時 17分に出品され03月09日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

ラベリアマイク-LARK MAX対応-全指向性マイク-2PCS



【商品説明】

・ケーブル長さ2m：2m長さで自由自在に使用可能です。インタビューやVlogやビデオに最適

・ラベリアマイク：3.5mm外付けマイク、LARK MAXに対応。

・全指向性マイク：360で拾音可能です。

・周波数20Hz-20KHz：臨場感の声を再現可能。



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 10.30 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。