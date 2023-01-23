『ラベリアマイク-LARK MAX対応-全指向性マイク-2PCS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 00時 17分に出品され03月09日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
ラベリアマイク-LARK MAX対応-全指向性マイク-2PCS
【商品説明】
・ケーブル長さ2m：2m長さで自由自在に使用可能です。インタビューやVlogやビデオに最適
・ラベリアマイク：3.5mm外付けマイク、LARK MAXに対応。
・全指向性マイク：360で拾音可能です。
・周波数20Hz-20KHz：臨場感の声を再現可能。
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 10.30 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7706円
691 入札履歴
終了
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