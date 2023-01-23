『不二貿易 ランドセルラック キッズ収納 幅82cm ナチュラル キャスター付き NORM 97606【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 01時 08分に出品され03月10日 01時 08分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 ランドセルラック キッズ収納 幅82cm ナチュラル キャスター付き NORM 97606
【商品説明】
・サイズ:幅82×奥行29×高さ73cm
・原産国:マレーシア
・素材・材質:プリント紙化粧繊維板
【サイズ】
高さ : 21.50 cm
横幅 : 34.50 cm
奥行 : 81.00 cm
重量 : 15.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7706円
747 入札履歴
終了
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