『不二貿易 ランドセルラック キッズ収納 幅82cm ナチュラル キャスター付き NORM 97606【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 01時 08分に出品され03月10日 01時 08分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

不二貿易 ランドセルラック キッズ収納 幅82cm ナチュラル キャスター付き NORM 97606



【商品説明】

・サイズ:幅82×奥行29×高さ73cm

・原産国:マレーシア

・素材・材質:プリント紙化粧繊維板



【サイズ】

高さ : 21.50 cm

横幅 : 34.50 cm

奥行 : 81.00 cm

重量 : 15.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。