メッセージが刻印されたペアリング　サージカルステンレス　一粒天然ダイヤモンド　ブラック　ローズゴールド　ダイヤモンド鑑別書付【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

素材

サージカルステンレス316L

天然ダイヤ

サイズ

ブラック15〜21号(奇数のみ)

厚み (最大)1.5mm/幅 (最大)3mm

ローズゴールド7〜13号(奇数のみ)

厚み (最大)1.5mm/幅 (最大)3mm



Be together as long as we can

ずっと一緒にいよう...

hope to be together with you too

私もあなたと一緒にいたい...

そんな愛のメッセージが刻印されたサージカルステンレスのリングです。



きらりと輝く天然ダイヤがアクセントです。



二つのリングのカーブが寄り添うようになっているデザインです。



※素材はサージカルステンレス316Lを使用。

傷がつきにくく、さびにくい、アレルギーにも強い素材なので、

ぺアリングにはもってこいの素材です。



ブランドボックス、紙袋、ダイヤモンド鑑別書が

付属しますので、プレゼントにもピッタリですね