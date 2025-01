「ブルガリ(BVLGARI)向け」輸入王オリジナル ベルト Bzero1 ビーゼロワン BZ22S / BZ30S / BZ35S 用 牛革 エナメル 社外品 レディース 腕時計用【2024年最新】

商品説明











適合モデル:ビーゼロワン 22mmケース BZ22S or 30mmケース BZ30S or 35mmケース BZ35S用

長さ: 105mm/65mm or 110mm/70mm (BZ35S用のみ)

ラグ側:ベルト幅13mm or 16mm or 19mm、厚さ2.3mm

バックル側:BZ22S/BZ30S用ベルト幅12mm、BZ35S用ベルト幅14mm、厚さ2mm

※BZ35S用のみバックル側に切込みがございます。(画像5枚目)

素材:カーフレザー エナメル



輸入王オリジナルの社外商品で、純正商品ではございません。



この商品を使うことで、あなたが得られる効果のほんの一部をあげますと……



1.純正ベルトへの交換に高いお金を払わなくてもよくなります。

さらに浮いたお金をオーバーホールに回すことができます。

2.適合モデルであれば、純正ベルトと同じく使うことができます。

3.夏場の汗や汚れも気にせず、気軽に使うことができます。



4.ベルトを探すために正規店やブティックに足を運ぶ必要がなくなります。

5.気分によって気軽にベルトの色を変えることができます。

6.純正ベルトの取り寄せや入荷を待たなくてもすぐに手に入ります。