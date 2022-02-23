『DYNASTY(ダイナスティー) ASTRA DARTS REDSTAR(レッドスター) GOLD ZELOS(ゴールド ゼロス) 2BA (ダーツ バレル ダーツセット)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 09時 25分に出品され04月22日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品仕様
スペックデータ
材質：90%タングステン
単体重量：16.5g
全長：45.0mm
最大径：6.2mm
タイプ：2BA
内容物
・バレル×1set(3個)
・シャフト×1set(3個)
・チップ×1set(3個)
・フライト×1set(3個)
商品説明
(2022.02.23 発売商品)
「ASTRA REDSTAR」から煌びやかなGOLDと力強いBLACKカラーを融合させた「GOLD ZELOS」が登場。
操作性に優れた軽やかなショートストレート。
多くのバレルに採用されている、機能性が高いΩカットを変形させたΩウイングを全面的に採用。
Ωウイングは押し出す感覚を生み出し指離れも良く、常に安定したグリップも得られます。
カラーからカットデザインまでASTRAらしさ全開の仕上がりに。
ご注意
※商品ページ掲載の商品仕様や、パッケージ・デザイン・付属品等は、予告無しに変更となる場合がございます。20220222ASTRA
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落札価格7700円
947 入札履歴
終了
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