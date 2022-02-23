DYNASTY(ダイナスティー) ASTRA DARTS REDSTAR(レッドスター) GOLD ZELOS(ゴールド ゼロス) 2BA　(ダーツ バレル ダーツセット)【新年の贈り物】

商品情報

商品仕様

スペックデータ

材質：90%タングステン

単体重量：16.5g

全長：45.0mm

最大径：6.2mm

タイプ：2BA



内容物

・バレル×1set(3個)

・シャフト×1set(3個)

・チップ×1set(3個)

・フライト×1set(3個)



商品説明

(2022.02.23 発売商品)

「ASTRA REDSTAR」から煌びやかなGOLDと力強いBLACKカラーを融合させた「GOLD ZELOS」が登場。

操作性に優れた軽やかなショートストレート。

多くのバレルに採用されている、機能性が高いΩカットを変形させたΩウイングを全面的に採用。

Ωウイングは押し出す感覚を生み出し指離れも良く、常に安定したグリップも得られます。

カラーからカットデザインまでASTRAらしさ全開の仕上がりに。



ご注意

※商品ページ掲載の商品仕様や、パッケージ・デザイン・付属品等は、予告無しに変更となる場合がございます。20220222ASTRA