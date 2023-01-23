『GL-TW4000S-PK(ピンク) Bluetooth イヤホン GLIDiC トゥルーワイヤレス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 40分に出品され03月09日 14時 40分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GL-TW4000S-PK(ピンク) Bluetooth イヤホン GLIDiC トゥルーワイヤレス



【商品説明】

・探しものトラッカー「Tile」の機能搭載



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 19.70 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。