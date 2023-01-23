『ディズニー ソーラーライト ガーデンライト 屋外 庭 おしゃれ センサー 防雨 自動点灯 ミッキー プーさん ドナルド オーナメント オブジェ エクステリア ソーラ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 33分に出品され03月18日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:ミッキー/幅17.3×奥行14.7×高さ21.7、ドナルド/幅19.3×奥行17×高さ23、プーさん/幅17.2×奥行11.7×高さ21.8cm重量:ミッキー/約1060g、ドナルド/約1020g、プーさん/約830g材質:本体/レジン、ライト部分/ABS樹脂原産国:Made in China点灯時間:最長10時間（フル充電の場合。設置場所や天候、季節により異なります。充電時間:フル充電するのに必要な日照時間（晴天の日）夏季：８時間/冬季：10時間。備考:組立式。光センサー付き。防雨仕様。



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