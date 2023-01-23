『お試しワックス ストリップワックス4缶セット スパチュラ 小100本 大100本付【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 00分に出品され03月22日 23時 00分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【セット内容】

ワックス缶4缶(ハチミツハニー、バナナ、オリーブ、ボタニカル)

※ワックスウォーマー、ワックスペーパーがないと使用できません

※スパチュラ大小各100本ずつ



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