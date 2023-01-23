『プロフェッショナルテクスチャリング ボリュームマジック-RUBY 1L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 10時 56分に出品され04月22日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ボリュームを付けたい部分から１０−３１ｃｍほど話してスプレーしてください。

スプレー後にブラッシングしながらスタイリングして下さい。

ドライヤー等を使用しながら乾かしていただきますとより効果的です。ライスプロテイン配合被毛のボリュームアップを目的としたソリューションです。

特に、はじけるような立ち上がりを実感いただけます。

また、逆毛を立てる時にも有効です。