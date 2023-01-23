『ふるさと納税 北海道 中頓別町 チケット スキー場 リフト 利用券 食事 付き 1名 【中頓別町寿スキー場】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 25分に出品され03月19日 01時 25分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

スキー場リフト一日券(食事1食付) 1名様分

使用期限：発行より年度内の営業期間(3月中旬クローズ)



発送期日

ご用意でき次第、順次送付いたします。



配送

常温 別送



事業者

有限会社 中頓別振興公社