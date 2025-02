CD/The Street Sliders & Various/On The Street Again -Tribute & Origin- (B4サイズスペシャルBOX/7inchサイズ紙ジャケット) (完全生産限定盤)【2025年の人気アイテム】

商品情報

The Street Sliders & Various (ストリートスライダーズ すとりーとすらいだーず)

2023年3月22日 発売



1983年のデビュー以来、日本のロックシーンに大きな衝撃を与えた、”20 世紀日本音楽史上最強にして最後のロックンロールバンド”とも称される The Street Sliders(ザ・ストリート・スライダーズ)のデビューから、今年の3月5日で40年を迎える。

2000年の解散以降も、そのカリスマ性は今も日本のロックシーンに大きな影響を与え続けているが、3月22日に豪華アーティストたちによるトリビュート盤と、スライダーズのオリジナル音源をリマスタリングしてコンパイルしたオリジン盤との2枚組をリリース。



CD:1

1.Lets go down the street

2.Boys Jump The Midnight

3.EASY ACTION

4.愛の痛手が一晩中

5.TOKYO JUNK

6.風が強い日

7.マスターベイション

8.Special Women

9.あり