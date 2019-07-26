『荒野のコトブキ飛行隊 Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ 下巻（特装限定版）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／菅井翔（キャラクターデザイン），鈴代【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 36分に出品され03月27日 20時 36分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 菅井翔（キャラクターデザイン），鈴代紗弓（キリエ），幸村恵理（エンマ），仲谷明香（ケイト），浜口史郎（音楽）

販売会社/発売会社：（株）バンダイナムコアーツ(（株）バンダイナムコアーツ)

発売年月日：2019/07/26

JAN：4934569364395

規格品番：BCXA1439

／／付属品〜三方背ケース、Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ１枚、ブックレット、美術ボード集付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4934569364395

商品コード 0019193090